Uno di troppo

Il 3-4-1-2 di Venezia non ha portato punti, ma Mourinho ci ha visto varie cose positive e per questo potrebbe riproporre questo modulo anche con il Genoa perché ha ancora fuori tutti i terzini sinistri. Inoltre Abraham è tornato a segnare ed ha fornito un'ottima prestazione. Per la prima volta l'allenatore ha cambia la sua Roma affiancando all'attaccante inglese Shomurodov. Le due punte le ha già utilizzate con il Porto e ai tempi del primo Chelsea, ma anche al Manchester United ed al Tottenham.

Giocare con due attaccanti vorrebbe dire rinunciare all'abbondanza dei trequartisti, mettendo così in bilico Zaniolo, Mkhitaryan, Carles Perez ed El Shaarawy, che però può giocare a tutta fascia come fatto al Penzo.

La soluzione potrebbe essere quella di giocare con una punta e due trequartisti: uno si abbasserebbe a centrocampo in fase difensiva, alzandosi poi in fase offensiva per giocare da seconda punta. Mourinho potrebbe così utilizzare Zaniolo o Mkhitaryan insieme a Pellegrini ed Abraham.

(gasport)