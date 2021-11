Una Roma senza pace

La sorte non dà tregua alla Roma, e ora Mourinho si ritrova a dover fare i conti anche con 2 casi di Coronavirus in rosa, quelli di Bryan Cristante e Gonzalo Villar. I due ora sono in buone condizioni e si trovano in isolamento domiciliare - almeno per i prossimi 10 giorni, fino a nuovo controllo -, mentre per la squadra è scattata la bolla, casa-lavoro-casa per una settimana. In mattinata un giro di tamponi di controllo per il via libera al match contro il Genoa programmato per stasera.

E se la convocazione in extremis di Chris Smalling serve a rimpolpare il roster dei difensori, la situazione terzini al momento rimane critica, con Spinazzola, Vina e Calafiori ai box.

(Il Messaggero)