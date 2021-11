Ieri la società giallorossa ha comunicato attraverso i propri canali social che anche in occasione di Roma-Inter di sabato pomeriggio (ore 18) l’Olimpico sarà sold out. Sono ancora disponibili circa 2mila tagliandi per il settore ospiti.

Contro i nerazzurri sarà il sesto sold out stagionale. Con oltre 263 mila spettatori (tra quota abbonati e paganti), la Roma si trova al secondo posto in Italia come numero di spettatori: meglio ha fatto solamente il Milan. (Corsera)