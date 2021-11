«Truffa alla Fifa»: Platini e Blatter rischiano 5 anni di reclusione

Rinvio a giudizio per Sepp Blatter e Michel Platini: questa la richiesta del pubblico ministero della Confederazione elvetica secondo cui gli ex presidenti di Fifa e Uefa avrebbero illecitamente predisposto un pagamento di 2 milioni di franchi per Platini da parte del massimo organo del calcio mondiale. I due ex 'politici' del pallone rischiano ora da una multa a 5 anni di reclusione. Contestati a Blatter i reati di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e falso in documenti. Stesse contestazioni per Platini, cui si aggiunge quella di concorso in amministrazione infedele sotto forma della complicità.

(Il Messaggero)