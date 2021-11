Totti perdona Cassano: “È sempre un amico”

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Francesco Totti non raccoglie le provocazioni e reagisce con un sorriso alle parole di Antonio Cassano. Alle dichiarazioni del barese («Tra vent'anni verrà dimenticato») l'ex capitano della Roma - a Le Iene - ha risposto con la solita ironia: «È giusto, io è da mo che me so' scordato». Totti ha dribblato anche la domanda più maliziosa. Quando gli è stato chiesto di salutare il suo «ex amico» Cassano, Totti ha ribattuto prontamente: "Nooo! Antonio è un amico, altro che ex!».