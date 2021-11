Totti e De Rossi difendono Mou: “È un vincente”

"Se stiamo qui a dire che il problema della Roma sia Mourinho vuol dire che abbiamo sbagliato tutto". È Francesco Totti ad alzare le barricate a difesa di José Mourinho, che sta trascorrendo i propri giorni di riposo a Londra, mentre a Roma si parla di lui e ci si interroga sulla crisi attraversata dalla sua squadra. Totti ha continuato: "«Ha vinto più lui che tutti gli allenatori di Serie A messi insieme. Chapeau, bisogna puntare su di lui perché è un grande tecnico e motivatore, un allenatore a 360 gradi. Sa come gestire il gruppo, sa quello che deve dire e quello che deve fare e punto sempre su questo tipo di personaggi. La società e i tifosi devono stare vicino a Mourinho».

Lo scenario che fa da sfondo alle parole di Totti è un torneo di padel, a cui ha preso parte anche De Rossi, le cui parole hanno fatto eco a quelle dell'ex numero 10, ma con ancora più forza. I due ex capitani hanno le stesse idee sul portoghese. Daniele ha detto "La Roma sarà soddisfatta a fine stagione? Si, se non avrà fatto stufare anche questo allenatore, che è uno dei più forti in circolazione. Al di là del fatto estetico, Mourinho è uno dei 5-6 tecnici migliori di sempre". Sul suo possibile ritorno a Trigoria: "Ho la Roma dentro al cuore, ma è meglio vederla da fuori ora, non vorrei mettermi nei panni di Mourinho. Stanno uscendo fuori in tanti, ma Mou ha personalità e sarà sereno". Insistere con Mourinho e proteggerlo di fronte ad avversità e risultati negativi: Totti e De Rossi scommettono su Mourinho e indicano la via ai Friedkin, per non ripetere gli errori del passato.

(Repubblica)