Totti e Cassano quasi amici per colpa della tivù

Francesco Totti ha risposto ad Antonio Cassano con eleganza e ironia. L'ex calciatore barese a Bobo TV aveva dichiarato "Totti non è né Maradona né Messi e tra vent’anni sarà dimenticato“. Una frase pesantissima, arrivata da un amico a cui l'ex numero 10 giallorosso vuole bene. Francesco ai microfoni di Le Iene non si è mostrato turbato: "Verrò dimenticato? Ha ragione, è giusto, io da mo che me so scordato". Poi ha aggiunto: "Antonio è un mio amico, quale ex…e non erano necessarie le difese arrivate nei miei confronti“.

Il motivo per cui Cassano ha detto quelle cose sembra essere la serie tv di Sky dedicata a Totti, mal digerita dal barese, per come è stato rappresentato il suo personaggio. A tal proposito disse "Non mi somiglia, la parlata non c’entra niente col barese che è difficile e l’invadenza che mi hanno addossato non è reale, la realtà non c’entra niente con il film". Il barese non ha colto le sfumature d'affetto rivolte nei suoi confronti da Totti, che gli ha dato un ruolo chiave, quasi come fosse la sua coscienza. I due hanno scherzato sull'argomento in varie telefonate, ma dietro a un rapporto rimasto cordiale evidentemente continua a celarsi il malcoltento di Cassano .

(Repubblica)