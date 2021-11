Totti-De Rossi, due assist molto special

Se Mourinho aveva bisogno di uno scudo, lo ha trovato. Non capita tutti i giorni, neanche a uno Special come Mourinho, di avere al fianco Totti e De Rossi. Anima e corpo giallorosso, stelle polari degli affetti dei tifosi degli ultimi 25 anni. Una partita a Padel è diventata l'occasione per la difesa del tecnico portoghese. Daniele: "La Roma dovrà essere soddisfatta se a fine stagione non avrà fatto stufare anche questo allenatore. Mourinho è uno dei più forti in circolazione nella storia del calcio. Parliamo di uno dei 5-6 allenatori più forti di sempre, cerchiamo di non farlo stufare. (...) Lo stavamo aspettando, è arrivata qualche sconfitta e ora stanno uscendo fuori in tanti". Francesco: "Se stiamo qui a dire che Mourinho è il problema della Roma vuol dire che abbiamo sbagliato tutto. È l'allenatore che ha vinto più di tutti gli altri allenatori della Serie A messi insieme. (...) La società e i tifosi devono stare vicino a lui".

Pinto ha il compito di accontentare il tecnico sul mercato: la proprietà ha garantito allo Special One un terzino e un centrocampista, mentre da Kumbulla e Smalling dipenderà l'arrivo di un centrale (Senesi). In pole sulla destra c'è Dalot, in mediana scendono le quotazioni di Zakaria e salgono quelle di Loftus Cheek e Winks, anche se il sogno rimane Douglas Luiz. In uscita Mayoral (Fiorentina), Villar (Valencia), Diawara (Watford) e Kumbulla (richiesto dal Torino).

