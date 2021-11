Tor di Valle, Bonifazi al processo: «Parnasi pagò Eyu per finanziare il Pd? Ha capito male»

IL FATTO QUOTIDIANO (V. BISBIGLIA) - «Parnasi dice che ha dato soldi a Eyu per finanziare il Pd? Forse ha equivocato». Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Pd, è stato interrogato (su sua richiesta) in uno dei filoni dell’inchiesta sullo stadio dell’As Roma durante l’udienza preliminare in corso a Roma.

L'attuale senatore di Italia Viva è indagato per finanziamento illecito insieme all’immobiliarista romano Luca Parnasi. La Immobiliare Pentapigna srl di Parnasi ha pagato nel 2018 la Fondazione Eyu con due bonifici da 100mila e 50mila euro per lo studio dal titolo “Case: il rapporto degli italiani con il concetto di proprietà”. Per i pm quei soldi servivano a finanziare il Pd.

Bonifazi, rispondendo alle domande del gup Annalisa Marzano e della pm Giulia Guccione, ha ripercorso i due incontri con Parnasi. Il primo, a cena, il 18 gennaio 2018. «Voleva sostenere il Pd ha detto - con 250 mila euro. Io gli dissi che vi è un limite di legge, una soglia di 100 mila euro. Rappresentai l’esistenza di una fondazione con una formula di stile, gli dissi che era un soggetto giuridico privato e, specificai, del tutto autonomo del Pd, che portava avanti attività culturali. Perché quello studio? Non è che la fondazione vende magliette». L'argomento, per Bonifazi, «ha occupato pochi minuti durante la cena», quanto è bastato per convincere Parnasi: il 15 febbraio, in un secondo “veloce” incontro al Nazareno «mi disse: ci ho riflettuto, finanzio la Fondazione». Ma «forse aveva equivocato».