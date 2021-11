Tim chiede i soldi indietro a Dazn: si punta a rinegoziare l'accordo sui diritti Tv

Tim vuole una verifica dell'accordo con Dazn per i diritti tv di Serie A. Ieri si sono riuniti il Comitato nomine, il Comitato rischi e il collegio sindacale di Tim. Si è parlato anche del contratto tra i due operatori. L’accordo siglato nei mesi scorsi prevedeva il pagamento da parte dell’operatore di telefonia di 350 milioni, per inserire l’app di Dazn su Timvision. Il punto è che oggi Tim non ritiene che il servizio offerto valga la cifra pattuita e chiederà una revisione dell’accorso, chiedendo di abbasare la cifra finchè non verranno risolti i problemi di qualità tecnica (non dipendenti dall’infrastruttura tecnologica messa a disposizione da Tim, come fa trapelare l’azienda) e anche la questione di tutela dei diritti.

Qui entra in ballo la cosiddetta concurrency, ossia la possibilità che un abbonamento Dazn possa essere usato da più utenti. Dazn ha annunciato che avrebbe eliminato questa possibilità, salvo poi fare marcia indietro. Una serie di circostanze che secondo Tim potrebbero portare a una revisione del corrispettivo, quantomeno fino a che questi problemi non saranno risolti. Una nuova tappa della telenovela caldio-diritti tv che non piacerà a Dazn, i cui rappresentanti sul tema dovrebbero incontrare proprio oggi il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.

(Milano Finanza)