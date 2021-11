Tammy e Nick: è nata una coppia

Una coppia nata per caso, in emergenza e contro un avversario modesto quella costituita da Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo, ma che potrebbe dare alla Roma la scintilla giusta. Josè Mourinho l'ha sperimentata con lo Zorya e poco importa se, come dice lui, la rosa sia strutturata per altri moduli: la nuova coppia d'attacco può regalare lo sprint per il quarto posto.

Per favorire il nuovo assetto Lorenzo Pellegrini può giocare più basso, e attenzione all'esperimento Mancini in mediana: soluzione provata già in uno spezzone dell'ultimo match di Conference League e che può tornare utile contro il Torino, quando sarà emergenza a centrocampo.

Intanto, per quanto riguarda la società, è pronto a lasciare il segno il nuovo CEO Berardi. Inoltre l'Assemblea degli Azionisti ha ieri approvato «la proposta di portare a nuovo la perdita d'esercizio al 30 giugno 2021 di Euro 177.6 milioni, insieme alle perdite già portate a nuovo nei precedenti esercizi (per un totale di 451.8 milioni), fino al 30 giugno 2026», usufruendo del Decreto Liquidità. Poi ha dato il via libera all'estensione della quota dell'aumento di capitale (da 210 a 460 milioni) e alla proroga della data entro la quale potrà essere realizzato (31 dicembre 2022).

