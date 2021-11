Stadio, la Roma ha i suoi interlocutori: ecco i nuovi assessori

I Friedkin continuano a monitorare con attenzione la situazione legata allo stadio della Roma. Dopo la nomina di Gualtieri a sindaco della città c'è stato un contatto informale con Stefano Scalera. Molto presto sono attesi passi in avanti: il nuovo sindaco della Capitale ha presentato la Giunta e nominato i nuovi assessori. Quelli che interessano in particolar modo alla Roma sono Eugenio Patanè, assessore ai Trasporti, e Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica, entrambi del PD. La società spera di poter allacciare i rapporti con i due assessori quanto prima. Anzitutto va individuata l'area migliore per il progetto: in pole c'è l'area Ostiense.

(Corrieredellosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE