Spento e di nuovo senza gol. Abraham adesso è un caso

La Roma esce sconfitta dalla partita casalinga contro il Milan ma a far preoccupare è il rendimento del propri centravanti. Tammy Abraham è infatti fermo a quota due gol in Serie A da inizio stagione e proprio da lui ci si aspetterebbe di più. Mourinho ha detto che l'inglese può essere fondamentale anche senza marcare reti, ma nella partita di ieri oltre a non tirare mai in porta non è riuscito nemmeno a capirsi con i compagni in mezzo al campo. Lo Special One sotto 2-0 è stato infatti costretto a sostituirlo nel secondo tempo. Serve del tempo però per sbocciare, come successo a Eriksson che siglò solo due gol nel girone d'andata per poi segnarne 17 in quello di ritorno. Serve solo reagire.

(Il Messaggero)