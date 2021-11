Spagna, Fiorentina o restare a Roma: Borja Mayoral è a un bivio. Cosa farà?

Borja Mayoral deve decidere il suo futuro ed ha due opzioni: ritornare al Real Madrid interrompendo con 6 mesi di anticipo il prestito per avere la possibilità di trasferirsi in un altro club oppure giocarsi le sue carte a Roma. Nella passata stagione è stato il capocannoniere della squadra con 17 reti, ma con Mourinho il feeling non è mai scattato, infatti ha giocato solo 6 partite, per un totale di 100 minuti. Al momento l'allenatore gli preferisce Abraham, Shomurodov e persino Felix. Il calciatore comunque si è sempre comportato da professionista e lo Special One ha apprezzato il suo atteggiando regalandogli minuti contro il Bodo/Glimt e contro il Venezia.

La Fiorentina è interessata a lui ed lo spagnolo la considera una soluzione valida. Almeno a gennaio vorrebbe rimanere in Italia, preferibilmente alla Roma, ma le possibilità di scendere in campo sono poche e per questo le strade potrebbero separarsi. La società giallorossa risparmierebbe oltre un milione di euro di ingaggio e lui tornerebbe a giocare con continuità.

