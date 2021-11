Sostenibilità e costi: la Serie A si interroga

Il futuro del calcio, con la sostenibilità e la riduzione dei costi al centro della discussione. Sono stati questi gli argomenti principali del vertice avvenuto ieri tra i rappresentanti di quasi tutte le società di Serie A. Si è trattato di una riunione informale, a cui non hanno preso parte presidente e a.d. della Lega di Serie A. L'urgenza è quella di risollevare il sistema e di trovare il modo di farlo, per questo i rappresentanti dei club si riuniranno ancora nei prossimi giorni. L’idea di cedere parte delle quote del campionato a un fondo non è più tra quelle più attuali, anche se avrebbe garantito ricchezza e liquidità.

In attesa che gli stadi tornino a riempirsi al 100% della capienza, le attenzioni dei club di A sono rivolte alla costituzione di una media company. Due giorni fa il Dal Pino aveva detto: "Serve una società in cui far concluifre l'attività di creazione e commercio di contenuti, mi sembra ci sia forte consenso in questa direzione". Il nuovo centro di produzione delle immagini del campionato a Lissone (sede anche dal Var centralizzato) è un primo passo fondamentale.

(Gasport)