Smalling rientra dall’inizio

Niente turnover, la finale – come è stata definita sia da Mourinho che da Veretout – si gioca con i titolari. Questa sera la Roma scenderà in campo contro lo Zorya per cercare una vittoria preziosissima per la qualificazione al turno successivo di Conference League, e lo farà con gli uomini migliori. Il modulo, aspettando il recupero completo di Vina e Calafiori che saranno comunque in panchina, resta il 3-5-2. Rui Patricio confermato tra i pali, mentre in difesa Smalling prenderà il posto di Kumbulla per affiancare Mancini e Ibanez. Il difensore è ritornato dopo un lungo stop e ha giocato gli ultimi cinque minuti di partita a Marassi: Mourinho negli ultimi allenamenti lo ha visto totalmente recuperato e vuole dargli minuti per schierarlo titolare anche contro il Torino. Il ritorno dell’inglese porta inevitabilmente all’esclusione di Kumbulla che andrà in panchina, pronto alla staffetta nel secondo tempo per non far affaticare troppo l’ex Manchester United. La linea di centrocampo sarà composta da Karsdorp, Darboe, Veretout, Mkhitaryan ed El Shaarawy: Lorenzo Pellegrini può riposare almeno inizialmente in questa gara di Conference League e se necessario poi entrare in campo nella ripresa al posto di Mkhitaryan.

(corsport)