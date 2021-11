Smalling insiste e punta il Genoa, Micki riflette sul suo futuro

Niente nazionale per Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, che sono tornati a curarsi a Trigoria a causa dei rispettivi problemi fisici. Il numero 7 al momento è in dubbio per il match contro il Genoa, mentre sul classe '99 filtra più ottimismo. Punta al recupero contro il Grifone anche Chris Smalling, mentre si registra tensione sul fronte Mkhitaryan: l'armeno fisicamente sta bene, ma il basso rendimento inizia a far vacillare la sua titolarità. Il rapporto con Mourinho non è mai stato idilliaco e ora il trequartista valuta l'addio. Difficile vederlo partire già a gennaio, ma eventuali offerte non rimarrebbero inascoltate.

(gasport)