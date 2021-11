Smalling: compleanno con attesa per lo Zorya

Prima il ritorno in campo, dopo 49 giorni di assenza, poi il compleanno: sono 32 anni per Chris Smalling, che ha festeggiato in famiglia in un ristorante con una splendida terrazza sui tetti di Roma. "Sei il miglior uomo che conosca, sono così orgogliosa di essere tua moglie", la dedica di sua moglie. Il difensore inglese non poteva farsi regalo migliore: è tornato a disposizione di Mourinho e di se stesso. La partita contro lo Zorya è da vincere a tutti i costi, ma è anche l'occasione giusta per rivedere Smalling dall'inizio: l'inglese doveva essere il difensore dominante della difesa giallorossa e se dovesse stare bene potrebbe tornare ad esserlo. Per Mourinho sarebbe come un nuovo acquisto e con lui la difesa a tre sarebbe più affidabile. Ora tocca a lui, sperando che gli infortuni lo lascino in pace.

(Gasport)