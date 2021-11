Si riparte senza 11 nazionali

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Due settimane cruciali per raddrizzare la rotta. Fino a martedì prossimo però José Mourinho dovrà fare a meno di gran parte dei suoi titolari: sono undici infatti i giocatori che hanno lasciato la Capitale per rispondere alle convocazioni delle Nazionali. Da Coverciano sono rientrati gli infortunati Zaniolo e Pellegrini mentre Mancini e Cristante torneranno ad allenarsi in gruppo tra martedì 16 e mercoledì 17.

Mkhitaryan e Rui Patricio invece dovrebbero riaffacciarsi martedì al Fulvio Bernardini dopo gli impegni con Armenia e Portogallo. Lo stesso giorno rientreranno Shomurodov, Zalewski e Felix - alla prima chiamata con il Ghana - oltre ad Abraham e Kumbulla, che si incroceranno da avversari nel match tra Inghilterra e Albania venerdì a Wembley.

Diawara scenderà in campo martedì 16 e rientrerà in gruppo giovedì mentre Darboe, convocato dal Gambia per un'amichevole con la Nuova Zelanda, è atteso ad inizio settimana. Restano a Trigoria Veretout e Reynolds, oltre Vina e Calafiori alle prese con problemi muscolari. Stamattina la squadra tornerà ad allenarsi