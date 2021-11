Serie A 2022-2023 con stop Mondiale: possibile partenza prima di Ferragosto

Il primo Mondiale in autunno cambierà anche la Serie A. Il 21 novembre inizierà la competizione in Qatar, mentre il 18 dicembre ci sarà la finale. Il Consiglio di Lega si è già riunito per delineare il prossimo calendario. La FIFA impone ai club di rilasciare i calciatori una settimana prima dell'inizio del torneo e questo significa che si giocherà fino a domenica 13 novembre. Questa è la prima volta che un Mondiale non verrà disputato tra giugno e luglio e, dato che ci sarà una lunga pausa in inverno, la Serie A potrebbe iniziare il weekend del 13-14 agosto, anticipando così di una settimana l'apertura, mentre la fine slitterebbe nel primo weekend di giugno oppure tra il 10 e l'11.

Al termine del Mondiale, il campionato italiano può riprendere subito dopo Natale, aggiungendo così un ulteriore turno tra fine anno ed inizio 2023, oppure estendere la sosta e ripartire con un infrasettimanale il 4 gennaio.

La Ligue 1 ha già deciso e partirà il 6 e il 7 di agosto 2022, stop il 13 novembre e ripresa il 28 dicembre. Anche la Bundesliga partirà come il campionato francese, ma la sosta sarà di oltre 2 mesi, infatti riprenderà il 20 gennaio. La Premier League partirà il 6 agosto, poi dopo il Mondiale ci sarà il turno a Santo Stefano e la fine sarà il 28 maggio 2023.

