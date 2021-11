Serena Salvione nuova direttrice commerciale

La Roma avrà presto un nuovo direttore commerciale, ovvero Serena Salvione. Dopo cinque anni è pronta a lasciare il Napoli per mettersi in gioco nella Capitale. Laureata in economia aziendale con una tesi sullo sport alla Bocconi di Milano, ha ricoperto anche un ruolo nel settore marketing nella Juventus tra il 2007 ed il 2012. La sua esperienza si è ampliata in America, dove ha lavorato per 4 anni nell'NBA. Nella società partenopea si era specializzata sul mercato del Sud Est asiatico ed ora lavorerà alla Roma con Max Van den Doel. Il supervisore dell'area Francesco Calvo, scelto da Fienga, ha già dato da tempo le dimissioni.

(corsport)