Senza un regista Mourinho non fa il film

Arrivando alla Roma, Josè Mourinho chiese immediatamente a Dan e Ryan Friedkin, i proprietari del club, di acquistare uno se non due centrocampisti. Avendo studiato la squadra, il portoghese si era reso conto che gli mancava più di qualcosa in mezzo al campo

per sviluppare i suoi concetti di gioco. Richiesta accolta? Macchè. I motivi? Plurimi. [...]

Il dg Tiago Pinto si è (ri)messo al lavoro per accontentare finalmente l’allenatore, ma non sta scritto da nessuna parte che riuscirà a centrare l’obiettivo. E non esclusivamente per una questione economica: il mercato, specie a gennaio, non è assolutamente facile, e poi non c’è soltanto la Roma ad aver bisogno di sistemare la rosa. [...]

La Roma, per dirla in parole povere, manca di un regista. Che nel calcio attuale ha caratteristiche diverse rispetto a quelle dei registi di qualche anno fa. Una volta il regista era colui che faceva “girare” la squadra, oggi un regista non può, non deve limitarsi a fare solo quello. [...]

Serve uno che capisca al volo quello che sta per accadere, uno che sappia anticipare i tempi di gioco, uno che sappia rallentare o accelerare la manovra a seconda delle situazioni. Uno che sappia giocare corto o lungo con la stessa facilità, uno che sia in grado di indirizzare il gioco, di dare sostanza a ciò che appare fragile. Esistono giocatori così? Esistono, esistono. E uno così alla Roma oggi non c’è. Con o senza Mourinho in panchina. Solo che giocatori così costano cari. E per loro c’è grande richiesta. Sarebbe un’impresa singolare, però, non (ri)accontentare il portoghese.

(La Repubblica - M. Ferretti)