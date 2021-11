L'avversario di domenica sera non sarà solo il Genoa in sé, ma anche il mal di trasferta della Roma, che in 6 gare lontano dalle mura amiche ha realizzato in questa stagione solo 6 punti. Due vittorie, contro Salernitana e Cagliari, mentre dai campi di Verona, Lazio, Juventus e Venezia i giallorossi sono tornati a mani vuote. 12 le reti subite, sempre in Serie A, fuori casa, 3 di queste nei primi 15'.

(Il Messaggero)