Seedorf: "A Mourinho va dato tempo"

GASPORT - In occasione del derby di Milano il doppio ex Clarence Seedorf ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo e una delle domande riguardava direttamente José Mourinho, allenatore della Roma. Queste le parole dell'ex centrocampista olandese.

In A sono tornati Allegri, Sarri, Mourinho, Spalletti. Chi apprezza di più?

"Sarri ha fatto benissimo a Empoli e Napoli, se qualcuno ha portato un po’ di aria fresca è lui. Per la prima volta Mourinho ha preso una squadra che non è sempre stata ai vertici, è una scelta da rispettare e gli va dato tempo: se lo ha fatto è perché ha le motivazioni giuste".