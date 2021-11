Se il bollito non è José

Ce la menano ancora con Mourinho bollito e sempre a caccia di alibi e attenuanti, ma perché non provare a rispondere a queste domande? I due rigori contro il Bodo/Glimt c'erano? Sì, così come la figuraccia in Norvegia ed il gol in fuorigioco di Ibanez.

Il rigore concesso al Milan e non dato alla Roma si possono considerare errori arbitrali? La gestione della partita di Maresca è stata infelice, ma c'era un fallo di Felix prima dell'espulsione di Theo Hernandez.

Con i difetti tecnici che ha, questa Roma può permettersi di chiudere un occhio di fronte a questi errori arbitrali?

Il Mou romanista è cosi diverso da quello dell'Inter? [...]

Con un altro allenatore questa Roma avrebbe più punti sia in campionato sia in Conference? [...]

Mourinho resta il valore più alto della Roma ed uno dei più importanti del calcio mondiale. Bollito a 58 anni, poi: una fregnaccia. Ma se è più giovane dei vari Ancelotti, Spalletti e Gasperini e quasi coetaneo di Pioli! Da pochi mesi si ritrova alle prese con la squadra meno attrezzata della sua carriera di vincente. Normale che pretenda di aver quel che il campo gli mostra. E un po' di giustizia. [...]

(corsport - Ivan Zazzaroni)