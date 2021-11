ROMA-ZORYA: le probabili formazioni dei quotidiani. Tornano Zaniolo e Smalling, out Pellegrini

LR24.IT - Impegno da non fallire per la Roma stasera contro lo Zorya, l'obiettivo è la qualificazione di Conference e possibilmente al primo posto, Bodo permettendo. Contro gli ucraini Josè Mourinho conferma la difesa a 3 e ritrova Smalling dal primo minuto. In mezzo al campo, con Cristante e Villar out per Covid e Pellegrini non al meglio, spazio a Darboe, Veretout e Mkhitaryan. In attacco Abraham e Nicolò Zaniolo, che torna titolare dopo l'esclusioni di Venezia e Genova.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Darboe, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Darboe, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

