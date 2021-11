Roma, tutti i dubbi di Mou: dal doppio trequartista alla coppia di centravanti

José Mourinho ha poche certezze in vista del match contro il nuovo Genoa di Shevchenko, che si giocherà domenica alle ore 20:45. Tra i vari infortunati, solo Zaniolo può dirsi completamente recuperato, mentre gli altri sono tutti in dubbio: Pellegrini sta svolgendo ancora lavoro differenziato insieme a Smalling, Spinazzola, Calafiori, Vina e Kumbulla. Il capitano, vittima di un'infiammazione al ginocchio sinistro, aveva stretto i denti contro il Venezia e probabilmente farà lo stesso anche contro il Genoa.

L'assenza di tutti i terzini sinistri costringerà Mourinho a schierare nuovamente la difesa a 3, ma sempre in attesa di capire le condizioni di Kumbulla. Qualora non dovesse farcela, è pronto Cristante, con l'inserimento di uno tra Villar, Darboe e Diawara al fianco di Veretout.

Dubbi anche per quanto riguarda l'attacco, dove l'allenatore ha più di un'alternativa. El Shaarawy è il titolare della fascia sinistra se giocherà con la difesa a tre, quindi potrebbe schierare Pellegrini alle spalle di Abraham e Shomurodov. Se così fosse, Zaniolo e Mkhitaryan sarebbero esclusi per la seconda volta consecutiva. Se Mourinho invece dovesse optare per il doppio trequartista, sarebbero in quattro a giocarsi due maglie alle spalle di Abraham.

La situazione di Mkhitaryan è al momento molto delicata, infatti sembra fuori dal gioco e soffre i compiti di copertura che gli chiede Mourinho. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e ieri il suo agente, Mino Raiola, ha commentato così la vicenda: "Dovete chiamare la Roma".

