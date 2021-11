Roma, Totti e De Rossi scendono in campo: «Follia criticare Mourinho»

Dal suo arrivo a Roma questo è il primo momento difficoltà per José Mourinho, ma il tecnico ha scoperto di non essere solo. Dopo il sostegno arrivato dai tifosi, che hanno esposto uno striscione in sua difesa, ieri è arrivato anche la doppia fiducia da parte della storia della Roma: Francesco Totti e Daniele De Rossi. Le due bandiere hanno parlato a margine del torneo di padel "WeSmash cup" e si sono schierati apertamente al fianco del tecnico portoghese. Totti: "Se pensiamo che il problema della Roma sia Mourinho vuol dire che abbiamo sbagliato tutto. Mourinho ha vinto più di tutti gli allenatori della Serie A messi insieme». L'ex numero 10 ha parlato da dirigente: "Chapeau al tecnico, bisogna puntare su di lui, è un grande allenatore e un grande motivatore: sa come gestire il gruppo, sa cosa dire e cosa fare, punto sempre su di lui. La società e i tifosi devono stargli vicino".

La pensa come lui Daniele De Rossi, che entrerà a far parte dello staff delle nazionali giovanili azzurre per conseguire il patentino Uefa Pro: "La Roma potrà ritenersi soddisfatta se a fine stagione non avrà fatto stufare anche questo allenatore, che è uno dei più forti in circolazione. Al di là del fatto estetico, Mourinho è uno dei 5-6 allenatori più forti di sempre. Stanno uscendo fuori in tanti, ma ha personalità e sarà sereno".

In vista del match di Marassi contro il Genoa, quasi sicuramente Mourinho dovrà rinunciare a Kumbulla, che sui social ha scritto "spero di tornare il prima possibile", a seguito dell'infortunio rimediato in Inghilterra-Albania. Forse già in mattinata il difensore potrebbe tornare nella capitale per sottoporsi ai controlli del caso, che stabiliranno l'entità dell'infortunio.

(corsera)