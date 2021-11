Aggrappati a Pellegrini. Roma, torna il capitano-bomber. E adesso Zaniolo rischia il posto

In conferenza stampa Mourinho ha proclamato l'ottimismo di chi presto festeggerà un attacco "più ciccio". Il match tra Venezia e Roma sarà il testacoda della classifica dei tiri in porta: la squadra di Zanetti è quella tira meno (92), la Roma quella che tira di più (187). I giallorossi non sono molto precisi in questo momento, tanto che il tecnico ha "promosso" da questo punto di vista solo Ibanez, El Shaarawy e Pellegrini, con quest'ultimo che dimostrerà notevole attaccamento alla maglia e stringerà i denti per esserci contro il Venezia, imbottendosi di antidolorifici e giocando sul dolore dell'infiammazione al ginocchio. Potrebbero partire dalla panchina, invece, Zaniolo e Mkhitaryan, ma per scelta tecnica. I due giocatori stanno vivendo un momento di appannamento e l'idea di Mourinho è di affiancare Shomurodov ad Abraham, per aiutare l'inglese a trovare più spazio. Potrebbe esserci una semi-rivoluzione: possibile il passaggio alla difesa a tre, con Kumbulla ripescato tra i titolari e Pellegrini schierato più lontano dalla porta, ma il capitano non fa drammi, la priorità della squadra è quella di andare alla sosta al quarto posto in classifica.

(Gasport)