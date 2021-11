Roma, Pellegrini cancella i dubbi: si allena in gruppo con Kumbulla

Buone notizie per Josè Mourinho, che in un colpo solo recupera Lorenzo Pellegrini e Marash Kumbulla. I due ieri si sono allenati insieme al resto del gruppo. Del resto la gara contro il Genoa è importantissima per ripartire e mantenere - e magari accorciare - le distanze con il quarto posto. Domenica dunque lo Special One potrebbe optare per una difesa a 3, vista anche l'assenza di terzini sinistri di ruolo, con Pellegrini alle spalle di Abraham. Resta da capire chi affiancherà il numero 7 sulla trequarti: Mkhitaryan, Zaniolo o nessuno dei due, con Shomurodov ad affiancare il centravanti inglese.

(corsera)