Roma, nervi e proteste: ecco i primi fischi per Mourinho

L’onta non viene cancellata e la classifica resta imbarazzante: Bodo primo e Roma che deve guardarsi le spalle dal derelitto Zorya, correndo il rischio dei playoff per andare avanti in Conference League. La sconfitta dell’andata (6-1) resta tra le pagine nere della storia giallorossa e il 2-2 di ieri non appaga la gente. Per la prima volta Mourinho viene fischiato, così come Zaniolo e Abraham.

E un uomo dello staff di Mourinho dice all'arbitro nel tunnel: "C’erano due penalty per noi". Ma nonostante una formazione quasi al completo, i giallorossi creano poco, tanto che nel primo tempo il portiere Hakimi non deve effettuare neppure una parata.

Mkhitaryan sulla trequarti annega, mentre Abraham è un fantasma. Solbakken segna l'1-0 a fine primo tempo, scatenando i primi fischi stagionali dell’Olimpico contro la Roma di Mourinho. Nella ripresa Mou si affida anche agli epurati, col rientro di Villar. Il risultato alla fine sarà 2-2. Troppo poco per essere la Roma di Mourinho.

(Gasport)