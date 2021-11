Roma, Mou studia tutte le mosse per la partita doppia

José Mourinho sarà costretto a gestire la rosa in vista delle due partite all'Olimpico contro lo Zorya Luhansk e contro il Torino. Fino alla sosta natalizia la Roma giocherà 8 partite ed i giallorossi sono in piena emergenza. Nei prossimi due match lo Special One non potrà alternare i suoi pochi uomini a disposizione poiché nella sfida di domani di Conference League c'è bisogno di una vittoria per sperare di qualificarsi come primi nel girone per evitare gli spareggi di febbraio qualora la Roma arrivasse seconda. Anche contro la squadra granata in campionato sarà molto importante perché vincere vorrebbe dire rimanere attaccati al quarto posto.

Mourinho avrà ancora tutti i terzini sinistri out e per questo andrà avanti con il 3-5-2. Gli unici intoccabili sono Karsdorp ed El Shaarawy. Una buona notizia per il tecnico è il rientro di Smalling, che potrebbe trovare una maglia da titolare domani così da far riposare uno dei tre centrali. Anche Zaniolo giocherà, mentre Felix è escluso dalla lista UEFA e per questo non potrà essere in campo, ma domenica potrebbe essere la grande sorpresa di Mourinho. A centrocampo giocherà Veretout, squalificato in campionato, ed uno tra Diawara, Darboe e Bove, oppure potrebbe avanzare Mancini. Confermati Pellegrini e Mkhitaryan come intermedi.

(corsera)