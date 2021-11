Roma, Mou fa la conta: «Mancini a centrocampo? Non lo escludo»

"Sarà una partita difficile, contro una squadra che difende benissimo. Il Torino non concede molti gol o occasioni, per questo avremo bisogno di tutta la qualità offensiva per segnare", ha detto ieri José Mourinho, che non si fida nei granata, soprattutto perché la Roma sta meglio ma non è ancora guarita del tutto. Il tecnico ha recuperato Smalling e Vina, ma non avrà Veretout, Cristante e Villar. Ieri lo Special One non ha svelato il modulo con cui giocherà, ma se sarà confermata la difesa a tre in mezzo al campo potrebbe esserci Carles Perez con Pellegrini e Mkhitaryan, oppure a Gianluca Mancini, che come ha detto Mourinho: "Può giocare a centrocampo, soprattutto perché in questo momento abbiamo i quattro. centrali difensivi a disposizione".

(corsera)