Roma, lo spettacolo è Zaniolo

La Roma vince 4-0 una partita dominata dal primo all'ultimo minuto contro lo Zorya. Grazie a questi tre punti i giallorossi hanno messo in cassaforte la qualificazione al turno successivo di Conference League, ma per arrivare primi devono vincere nella prossima giornata contro il CSKA Sofia e sperare in un passo falso del Bodo.

Il protagonista della serata è stato Zaniolo, reduce da due panchine consecutive in campionato. Schierato da seconda punta, il numero 22 ha realizzato un gol ed un assist. Ieri Mourinho ha schierato nuovamente la difesa a 3 con Smalling al centro ed a centrocampo c'era solo un giocatore di ruolo, ovvero Veretout, mentre il resto erano solo giocatori offensivi oltre a Karsdorp.

Tra i più attivi c'è sicuramente Carles Perez, che ha sbloccato il match al 15'. Poi dopo alcune occasioni Zaniolo ha ritrovato la via del gol, che mancava ormai da agosto, quando si iscrisse alla festa contro il Trabzonspor nei preliminari di Conference League. Ad inizio ripresa Abraham ha realizzato la rete del 3-0 ed ha chiuso la partita sul 4-0 con un gran gol in rovesciata. Nel finale Mourinho ha deciso di far esordire il giovane Missori, classe 2004.

(corsport)