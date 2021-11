Roma, insulti razzisti a Felix: denunciato un tifoso del Cagliari

Nella sua gara d'esordio contro il Cagliari Felix Afena-Gyan è stato vittima di insulti razzisti. Il 18enne è entrato al 33' del secondo tempo e un tifoso del Cagliari di 49 anni, originario di Nuoro, ha insultato il giocatore con frasi riferite al colore della sua pelle. Una steward ha rimproverato il tifoso, che si è messo a ridere per gli insulti riferiti a Felix e ha poi offeso anche lei. Il capo unità degli steward ha annotato il numero del biglietto del tifoso e la Digos è riuscita a salire alla sua identità e a denunciarlo per "atti di discriminazione per motivi razziali" e "violenza o minaccia nei confronti degli addetti dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive".

(corrieredellosport.it)

