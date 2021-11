Roma, i tifosi difendono Mourinho e creano l'hashtag già in tendenza

I tifosi della Roma hanno preso le difese di Mourinho. Nell'ultimo periodo sono piovute molte critiche sullo Special One a causa dei risultati negativi, ma la maggior parte della tifoseria è dalla sua parte poiché crede che con meno errori arbitrali e qualche rinforzo sul campo, José potrà essere l'allenatore ideale per regalare grande soddisfazioni. In poche ore i tifosi che difendono Mourinho hanno creato su Twitter un hashtag, ovvero #ConMourinhoPerLaRoma, ed è subito diventato virale in Italia.

(corrieredellosport.it)

