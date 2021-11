Roma, futuro roseo secondo Football Manager: 10 scudetti nei prossimi 25 anni. E la Champions nel 2030

GAZZETTA.IT - Il database di Football Manager è sempre stato il suo più grande asset. Una volta, gli sviluppatori di Sports Interactive dovevano rubare le informazioni sui prossimi campioni in erba dagli osservatori dei club reali. Ora, però, funziona esattamente all’opposto: il database di FM è diventato uno strumento vero e proprio nelle mani delle reti di scouting dei principali club. Qualcuno si è addirittura guadagnato una posizione da analista in Serbia, al FK Bežanija, in parte grazie alle sue capacità su FM.

[...] La Roma vincerà nella stagione 23/24, seguita dal Milan. I bianconeri, però, si rimetteranno in sesto e reclameranno il titolo nella stagione successiva. Da quel momento in poi, però, tutti i campionati porteranno a Roma. Il club capitolino ha vinto un totale di 10 Scudetti nella simulazione dei 25 anni, con addirittura 7 di fila dal 26/27 e una Champions League nel 29/30, l’unica per le società italiane in un periodo europeo nero. Curiosamente, tra tutte le papabili, sarà la Sampdoria a porre fine all’impero romano. Sì, proprio la Samp, che non si portava a casa un trofeo dai tempi di Vialli e Mancini, vincerà il secondo Scudetto nella stagione 33/34, lascerà quello successivo di nuovo alla Roma, e poi se ne guadagnerà i successivi sette. Nel decennio compreso tra le stagioni 35/36 e 45/46, i blucerchiati non finiranno mai sotto il secondo posto. Questa striscia terminerà nella stagione 43/44 per mano del Milan, seguita dall’Inter nel 44/45 e dalla Roma nell’ultima season simulata, la 2045/46.