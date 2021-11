Roma Femminile, dominio giallorosso anche in Coppa Italia

IL TEMPO (M. VITELLI) - Esordio coi fiocchi per la Roma Femminile in Coppa Italia. Le giallorosse, detentrici del titolo espugnano infatti il campo del Tavagnacco 5-0. Gara mai in discussione, con le ragazze di Alessandro Spugna in gol già dopo undici minuti con Lazaro su assist dell’immarcabile Serturini. La Roma domina e prima del riposa raddoppia con Ciccotti. Nella ripresa il Tavagnacco ci prova, ma le speranze di rimonta s’infrangono al 76’, quando Giugliano di testa cala il tris giallorosso.

Ormai in bambola, le padrone di casa capitolano ancora due minuti dopo, stavolta è Pirone a trovare la via della rete da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un corner. In pieno recupero arriva anche la rete di Andressa, che sigilla la cinquina romanista. «Le ragazze sono state brave a lavorare bene negli spazi – spiega al termine della partita mister Spugna – ora dobbiamo continuare a migliorare, troveremo ancora tante squadre che si chiuderanno come ha fatto il Tavagnacco. La partita di oggi rappresenta per noi un passo avanti»