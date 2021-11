Roma da rilanciare, Abraham è sereno: «Io sono pronto»

Tammy Abraham, dal giorno del suo arrivo alla Roma, non si è ancora dimostrato un centravanti capace di cambiare radicalmente sin da subito le sorti del club giallorosso, ma ha comunque lasciato intravedere delle qualità che lasciano ben sperare i tifosi. Anche nel recente passato, per la Roma, sono passati attaccanti che al primo anno non hanno fatto registrare il boom di consensi per le loro prestazioni, ma che poi si sono rivelati tra i più forti della storia del club. Edin Dzeko l'esempio più prossimo, Rudi Voeller quello più romantico.

Lo schieramento con due attaccanti che probabilmente Mourinho deciderà di replicare stasera a Genova non potrà che aiutare Abraham ad accelerare quel processo di ambientamento iniziato qualche mese fa. E non vede l'ora di dimostrare tutto il suo valore, l'attaccante inglese, come accennato anche in una storia Instagram: «Pronto per Genova, daje!» ha scritto ieri sui social.

