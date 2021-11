Roma, cori razzisti a Ibra e Kessie. Ora la squalifica per la Curva Sud

Per la Curva Sud arriva la squalifica: a seguito dei cori razzisti perpetrati nei confronti di Ibrahimovic e gli ululati rivolti a Kessie in occasione della partita di domenica contro il Milan la Procura Federale emette il verdetto di una giornata di stop per lo zoccolo duro del tifoso romanista, sospesa in maniera condizionata al manifestarsi di altri atteggiamenti ritenuti illeciti nell'arco del prossimo anno.

Alla base del provvedimento la preoccupazione e la richiesta di intervento agli arbitri da parte vertici del calcio italiano, impegnati fattivamente a riportare la capienza negli stadi al 100% nel breve periodo.

Paga anche Mourinho: ammenda di 10mila euro per aver assunto nei confronti del direttore di gara «un atteggiamento ironico, proferendo parole irrispettose».

(La Repubblica)