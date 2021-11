Femminile, Roma contro l'Hellas Verona

IL TEMPO (E. ZOTTI) - L'As Roma femminile adesso non vuole più fermarsi. Dopo aver battuto il Sassuolo a Trigoria e ed essere tornate ad occupare il quarto posto, oggi le giallorosse scendono in campo alle 14.30 in casa dell'Hellas Verona (diretta Timvision) per dare continuità al periodo positivo e tenere il passo del gruppo di testa.

Il Verona occupa il penultimo gradino della classifica ma mister Spugna tiene la guardia alta: «Conosco bene il nostro avversario, sicuramente ci hanno studiato. Non mi aspetto una partita facile. Non dobbiamo pensare che affrontiamo una squadra con un solo punto ma pensare soltanto ad ottenere altri tre punti».

Per Soffia e Glionna e Pirone sarà una gara dal sapore speciale, in passato infatti tutte e tre hanno vestito la maglia gialloblu: il terzino ha mosso i primi passi della carriera con il club scaligero mentre Glionna e Pirone hanno disputato a Verona la stagione 2019-20.