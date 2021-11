Roma, che cuore: ora sai vincere anche soffrendo

Il destro di Abraham tiene in alto la Roma. Serve questo per battere il Torino e rimanere al quinto posto, guadagnando anche punti sulle altre rivali come Lazio, Juventus e Fiorentina per la corsa Champions. La prestazione è piaciuta anche ai tifosi, che hanno apprezzato il carattere e l'atteggiamento della squadra. La Roma ha sofferto ma Rui Patricio è stato poco impegnato e con Smalling la difesa sembra aver trovato solidità.

Ieri Diawara ha preso il posto dello squalificato Veretout e come a Genova ha usato Pellegrini e Mkhitaryan come mezzali, ma dopo soli quindici minuti il capitano ha dovuto alzare bandiera bianca per infortunio, complicando e non poco i piani della Roma. Così Mourinho ha deciso di schierare Carles Perez come contro lo Zorya. L'intervallo si chiude con il 65% di possesso palla degli uomini di Juric, ma i giallorossi sono in vantaggio di un gol. Fondamentale nell'azione del gol è stato il velo di Zaniolo che ha liberato Abraham da solo davanti al portiere. Poco dopo la Roma guadagna un rigore, che poi verrà cancellato dopo più di 4 minuti a causa di un fuorigioco.

Il secondo tempo procede con la stessa strategia del primo, anche perché Mourinho ha moltissime assenze. Il Torino è in controllo del match, ma Smalling è padrone della difesa ed anche Ibanez e Mancini lo hanno seguito, così come Diawara. La Roma è ripartita più volte in contropiede, andando vicino al gol in più di un'occasione. Alla fine termina così, con il muro della squadra capitolina che resiste all'ultimo assedio del Torino.

(Il Messaggero)