ROMA-BODO GLIMT: le probabili formazioni dei quotidiani. Mkhitaryan sulla trequarti, dubbi Vina e Veretout

LR24.IT - Roma chiamata alla rivincita contro il Bodo Glimt. Dopo il turnover dell'andata, Mourinho opterà per i fedelissimi, sulla falsa riga delle ultime uscite di campionato. Assente Pellegrini, sulla trequarti agirà Mkhitaryan con El Shaarawy largo. Per il resto formazione confermata, gli unici due dubbi riguardano Vina e Veretout, insidiati da Calafiori e Darboe per una maglia dal primo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Darboe; Zaniolo, Mkhiatryan, El Shaaarwy; Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhiatryan, El Shaaarwy; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhiatryan, El Shaaarwy; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

LEGGO - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.