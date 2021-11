Rabbia Mourinho: "Se parlo io mi squalificano"

«Non voglio parlare, non voglio avere ripercussioni disciplinari e voglio stare in panchina domenica prossima. Mi limito a fare i compimenti al Milan che ha vinto, fa male al cuore vedere che non c'è rispetto per i tifosi. Il rispetto che abbiamo noi professionisti della Roma e il rispetto che tutti dovrebbero avere non è stato lo stesso. E questo mi dà rabbia». Sono queste le parole con cui Mourinho al termine della partita di ieri sera commenta la prestazione del direttore di gara Maresca. Lo Special One si è lamentato più volte per le decisione del direttore di gara, che assegna un generoso rigore su Ibrahimovic e che non fa lo stesso con un fallo netto su Pellegrini sempre in area di rigore. La Roma perde un altro big match ma lo fa sempre con polemiche che vanno oltre la prestazione e il portoghese sottolinea questo aspetto al termine dei novanta minuti.

(Il Messaggero)