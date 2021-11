Pronto l'assalto a Dalot, Mkhitaryan è in bilico

L'asse Tiago Pinto-Mourinho è pronto a sferrare il colpo decisivo per Diogo Dalot, terzino destro del Manchester United. Il giocatore sarebbe disponibile ad un trasferimento, ma va ancora convinto il club inglese sulla formula della trattativa. Al momento si parla infatti di un prestito con obbligo di presenze vincolato ad un certo numero di presenze.

Mourinho conosce il portoghese molto bene, infatti è stato proprio lui a farlo debuttare a 19 anni con la maglia dei Red Devils. Con Solskjaer ha avuto poche occasioni, ma nonostante questo in nazionale ha sempre dimostrato ottime capacità sia da terzino destro sia da sinistro.

Un suo ritorno in Serie A non è scontato a causa delle elevate richieste economiche, ma Tiago Pinto ci sta provando in tutti i modi. Intanto i giallorossi hanno messo nel mirino anche Bereszynski della Sampdoria come alternativa e la trattativa sarebbe molto più semplice. Nell'affare potrebbero rientrare anche Calafiori, Villar e Ciervo, che si trova nei blucerchiati con la formula del prestito con diritto di riscatto ed eventuale controriscatto.

A centrocampo oltre Zakaria è forte il nome di Grillitsch dell'Hoffenheim. Entrambi sono in scadenza di contratto, ma sullo svizzero la concorrenza è aumentata. Più difficile riaprire la pista Xhaka con l'Arsenal, ma senza di lui Arteta ha riportato la squadra in zona Champions.

Per quanto riguarda le cessioni, prende sempre più corpo una possibile separazione a gennaio con Mkhitaryan. "Chiedete alla società" - ha detto Raiola ieri, ma il complicato rapporto con Mourinho e le ultime prestazioni negative potrebbero suggerire un addio anticipato. Sull'armeno ci sarebbe l'interesse di alcuni club della Russia. Gli altri giocatori in uscita potrebbero essere Diawara, Borja Mayoral, Santon, Fazio e Riccardi, ma tra questi l'unico ad avere mercato è lo spagnolo. Inoltre si sta cercando anche di mandare in prestito Reynolds, soprattutto con l'eventuale arrivo di Dalot.

