Primavera. Roma di rimonta, Lazio al tappeto

IL TEMPO (M. VITELLI) - Un pareggio con rimpianti per la Roma Primavera. I giallorossi rimontano due volte in casa della Juventus, il 2-2 finale, complice la vittoria del Napoli di venerdì (1-0 sul Lecce), riduce il vantaggio della squadra di Alberto De Rossi sui partenopei (al momento secondi in classifica) a cinque punti. Il big match della decima giornata si apre subito col gol della Juventus realizzato da Turco dopo appena due minuti. I capitolini reagiscono e trovano il pareggio alla mezz'ora, quando Volpato insacca senza tremare un calcio di rigore. Dopo l'intervallo, è ancora la squadra bianconera a trovare immediatamente il gol, stavolta è Cerri a battere Mastrantonio. Ma la Roma, che ha ritrovato fra i titolari Filippo Missori fresco di esordio tra i «grandi» con Mourinho, non ci sta e al 52’ Voelkerling riporta la gara in parità. Nel finale Padula spreca una bella occasione.

«Abbiamo fatto una grande prestazione - le parole di De Rossi a fine match – c’è rammarico per non aver raggiunto il risultato pieno». Il pareggio frena la corsa giallorossa, ma il gruppo ha dimostrato di saper reagire. «I ragazzi ci hanno messo il cuore – spiega il mister giallorosso – sono andati sotto due volte e hanno avuto la forza di riprendere la partita. Però se segni due gol, crei tanto e non vinci significa che qualcosa ancora manca. La squadra sa ciò che vuole, le prestazioni sono sempre di alto livello». Primo ko casalingo della Lazio in questa stagione. Nel campionato Primavera 2, i biancocelesti escono dal Mirko Fersini di Formello sconfitti 1-0 dal Benevento. Il gol vittoria degli ospiti arriva al quarto d’ora con Umile, poi in campo c’è quasi solo la Lazio, ma i ragazzi di Calori falliscono diverse occasioni per pareggiare. La più ghiotta è al 34’ del primo tempo, quando Bertini si presenta sul dischetto ma calcia il rigore sul palo. La Lazio sfiora la rete anche a dieci minuti dal fischio finale, quando è il portiere ospite Bonagura a dire no volando sotto l'incrocio su un colpo di testa di Adeagbo.