Primavera, De Rossi prova la fuga contro la Juventus

IL TEMPO (M. VITELLI) - La Roma Primavera, che comanda il campionato con 23 punti seguita dal Napoli con 19, scende in campo oggi alle 13 contro la Juventus al campo Ale&Ricky di Vinovo. I bianconeri sono reduci dalla bella vittoria per 3-1 in Youth League sul campo del Chelsea, un risultato che li ha qualificati agli ottavi. «Il valore dell’avversario è nettamente superiore al posto che occupa in classifica – dice il mister giallorosso Alberto De Rossi ai microfoni del canale ufficiale del club capitolino – sappiamo a cosa andiamo incontro e dovremo dare il meglio di noi stessi».

In attesa di affrontarli, De Rossi elogia gli avversari. «Nella partita contro il pari età del Chelsea sono stati davvero bravi, sono arrivato ad emozionarmi – ammette l’allenatore della Roma – mi hanno ricordato quando siamo andati noi a vincere a Londra». Ma ora il campionato chiede conferme. «Stiamo facendo bene».

