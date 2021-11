Nuova, doppia tegola in casa Roma, che in un solo colpo perde Bryan Cristante e Gonzalo Villar per contagio da Covid-19. La notizia è stata ufficializzata verso l'una e mezza di ieri dal club giallorosso, che ha rilevato la positività dei due calciatori attraverso il giro di tamponi praticamente quotidiano che si svolge a Trigoria. I due calciatori stanno bene e si trovano attualmente in isolamento domiciliare.

(gasport)