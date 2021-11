Pinto e i regalini per Mou: «Il progetto è a tre anni»

Un progetto di tre anni e allineati con Mourinho. È questa la risposta dei vertici della Roma ai mugugni su un avvio di stagione deludente. Il gm Tiago Pinto prova a calmare le acque attorno a Mourinho, di fatto però abbassando le ambizioni nell’immediato del club di Trigoria.

«Sappiamo che è stato un mercato in cui abbiamo cominciato a ripulire strategicamente la politica precedente della Roma, ma anche Mourinho ha detto con ragione che questo progetto ha bisogno di più finestre di mercato per completare una squadra che sappiamo tutti che per un allenatore ambizioso come lui mai sarà completa - le sue parole - Non abbiamo dubbi sul fatto di non voler fare un instant team: vogliamo migliorare in ogni finestra di mercato e per me è importante ripetere che quando abbiamo preso Mourinho lo abbiamo preso con la certezza che la sua esperienza, la sua intelligenza e la sua leadership fossero giuste per sviluppare questo progetto di tre anni, di cambiamento della mentalità, di ricostruzione della rosa. E lui è allineato».

(La Repubblica)