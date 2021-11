Piano Nazionale: il rinvio in A di marzo, si studia una strada. Ok allo stage di gennaio

La FIGC sta pensando a una soluzione per aiutare Roberto Mancini in vista dei playoff per la qualificazione al Mondiale in Qatar in calendario a marzo. Di difficile realizzazione l'ipotesi circolata ieri: rimandare la giornata di campionato del 20 marzo per lasciare spazio al ritiro azzurro (ci sarebbe in programma il derby Roma-Lazio). Molto probabile che si possa arrivare a una soluzione senza aspettare l'esito degli ottavi di finale delle Coppe europee, per valutare se saranno ancora in corsa squadre italiane. Servirà però un piano condiviso tra Figc, Lega e club.

Nel frattempo è arrivato il via libera per lo stage di gennaio che verrà organizzato in concomitanza con la sosta per le Nazionali, che coinvolgerà soprattutto le selezioni sudamericane per l'ultimo turno di qualificazione ai Mondiali. Al vaglio l'ipotesi di organizzare un'amichevole proprio per quei giorni.

(Gasport)